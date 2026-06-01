— Roland-Garros : Diane Parry sortie sèchement. Comme d’habitude, il n’y a plus de Français en lice

Battue sans trouver la moindre réponse face à Maja Chwalinska, issue des qualifications, Diane Parry a quitté Roland-Garros dès les huitièmes de finale. La Française s’est inclinée 6-3, 6-2, mettant fin à la présence tricolore dans les tableaux de simple.

Parry rate le rendez-vous

Diane Parry disputait ce lundi son premier huitième de finale en Grand Chelem. L’occasion était réelle. L’adversaire, Maja Chwalinska, 114e mondiale et sortie des qualifications, semblait à sa portée sur le papier. Sur le court, le scénario a été tout autre. Parry n’a jamais réussi à imposer son jeu. Gênée par les variations de la Polonaise, en difficulté sur son coup droit, la Française de 23 ans est passée à côté de son match. Elle s’est inclinée en deux sets, 6-3, 6-2.

Chwalinska a tout cassé avec ses variations

Le début de rencontre a été marqué par beaucoup de déchets des deux côtés. Mais Chwalinska a rapidement pris le contrôle. Moins puissante, avec des premières balles souvent sous les 140 km/h, la gauchère polonaise a compensé par une palette très complète : slices, balles hautes, amorties masquées, lobs et changements de rythme constants. Diane Parry n’a pas trouvé la lecture. Elle a notamment souffert sur les amorties et s’est retrouvée souvent en retard, contrainte de jouer dans des positions inconfortables.

Une occasion manquée au deuxième set

Au début du deuxième set, Diane Parry a dû sauver une balle de break. Elle y est parvenue grâce à une belle volée liftée. Poussée par son entraîneur Thomas Högstedt, elle a tenté d’avancer davantage dans le court et de frapper plus fort. Son coup droit a semblé brièvement retrouver un peu de précision. À 2-1, elle s’est même procuré sa première balle de break du match, mais elle ne l’a pas convertie.Dans la foulée, le match a basculé définitivement. Parry est retombée dans ses fautes, notamment en coup droit. Chwalinska l’a punie sur un passing gagnant long de ligne pour prendre le service de la Française.

Après ce break, Parry n’a plus vraiment réagi. Sans élan, elle a laissé filer les jeux dans une ambiance terne sur le court Philippe-Chatrier. Avec cette défaite, il n’y a plus aucun Français engagé dans les tableaux de simple à Roland-Garros. Diane Parry avait une ouverture pour prolonger l’aventure tricolore. Elle n’a pas su la saisir.