— Les Bleus du PSG à Roland-Garros pour présenter leur deuxième Ligue des champions

Les années se suivent et se ressemblent ! Ça commence à être une bonne habitude : le PSG a présenté ses trophées de Ligue des champions au public de Roland-Garros, ce lundi, sur le court Philippe-Chatrier. Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, sélectionnés avec l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, ont participé à ce grand moment, organisé pendant le tournoi. Les joueurs parisiens sont apparus avec leurs médailles autour du cou, devant les tribunes du court central.

Doué et Zaïre-Emery ouvrent la présentation

Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery ont d’abord fait leur entrée sur le Philippe-Chatrier avec un trophée de Ligue des champions. Les deux joueurs ont avancé sur la terre battue sous les applaudissements du public. Ils ont rejoint la zone centrale du court, où la coupe a été présentée aux spectateurs. Le trophée était installé sur un socle, face aux tribunes. Warren Zaïre-Emery a mis l’ambiance devant un public acquis.

Dembélé et Barcola arrivent avec la deuxième coupe

Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont ensuite arrivés avec la deuxième Ligue des champions du PSG. Les deux joueurs ont été filmés dans les couloirs de Roland-Garros avant leur entrée sur le court. Dembélé portait des lunettes de soleil et une médaille autour du cou. Barcola marchait à ses côtés, également médaillé. La coupe, ornée de rubans rouges et bleus, a été amenée jusqu’au court Philippe-Chatrier avant d’être placée à côté du premier trophée. Les deux Ligues des champions ont ensuite été exposées sur deux socles distincts, installés sur la terre battue.

Dembélé lance un “Ici c’est…”

Ousmane Dembélé a ensuite pris la parole sur le court. L’attaquant parisien a lancé un “Ici c’est…” au public. Les spectateurs ont répondu « Paris ! » avant d’entamer le chant désormais bien connu « Et Ousmane Ballon d’or ! »

Comme l’an passé, avec cette présentation sur le court Philippe-Chatrier, le PSG a offert à ses joueurs un passage très visible au cœur de Roland-Garros. Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont présenté les deux coupes devant un public nombreux, dans l’un des lieux les plus symboliques du sport français. De quoi faire un peu oublier l’élimination de la dernière Française en lice, Diane Parry…

🎾 #RolandGarros | 🔴🔵 Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery sont sur le court Philippe-Chatrier pour présenter la Ligue des Champions au public de Roland-Garros !



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🎾 #RolandGarros | 🌕 Au tour d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola d'entrer sur le court avec la deuxième Ligue des Champions du PSG !



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🎾 #RolandGarros | 😎 "ICI C'EST…" : Ousmane Dembélé fait le show sur le court Philippe-Chatrier !



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