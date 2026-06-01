Biodiversité : le Muséum d’histoire naturelle et le CNRS lancent un vaste programme de recherche à 45 millions d’euros

Le Muséum national d’histoire naturelle et le CNRS ont officiellement lancé lundi Dynabiod, un ambitieux programme de recherche consacré à l’étude de la biodiversité face aux activités humaines et aux changements environnementaux. Doté d’un budget de 45 millions d’euros sur huit ans, ce projet s’inscrit dans le cadre du plan France 2030 et vise à mieux comprendre l’évolution des espèces qui constituent les fondements des écosystèmes.

Les chercheurs s’intéresseront particulièrement aux plantes et aux invertébrés, des organismes essentiels au fonctionnement du vivant mais encore insuffisamment étudiés. L’objectif est de développer un véritable « portrait-robot » des espèces grâce à la combinaison de données génétiques, d’images haute définition, d’enregistrements sonores et de cartographies précises de leur répartition géographique.

Une surveillance technologique de la biodiversité

Le programme prévoit également la mise en place de dispositifs de surveillance innovants reposant sur des caméras automatiques, des capteurs acoustiques et des drones déployés dans différents environnements, qu’il s’agisse des zones urbaines, agricoles, montagneuses ou encore des espaces naturels préservés. Ces outils permettront de suivre en temps réel l’évolution des populations animales et végétales.

Pour mener à bien ce projet, les scientifiques pourront s’appuyer sur les quelque 70 millions de spécimens conservés dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle. Selon les responsables du programme, cette initiative doit contribuer à améliorer les stratégies de conservation et à préserver les services rendus par la biodiversité. « La biodiversité est notre assurance-vie », a rappelé Alain Schuhl, directeur général délégué à la science du CNRS, soulignant que son érosion représente désormais un enjeu majeur sur les plans environnemental, sanitaire, économique et géopolitique.