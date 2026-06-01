Le Royaume-Uni bloque l’entrée de deux commentateurs américains de gauche, une décision qui relance le débat sur la liberté d’expression

La Grande-Bretagne a empêché l’entrée sur son territoire de Cenk Uygur, personnalité médiatique turco-américaine de gauche, et de son neveu Hasan Piker, commentateur et influenceur américain, qui devaient intervenir lors de plusieurs événements à Londres et à Oxford. L’information a été confirmée lundi par les deux intéressés et par les autorités britanniques.

Les deux hommes affirment que cette décision serait liée à leurs positions critiques à l’égard d’Israël. Cenk Uygur, co-animateur de la chaîne YouTube « The Young Turks », a déclaré avoir été interdit d’entrée alors qu’il tentait de prendre un vol vers le Royaume-Uni, estimant avoir été sanctionné pour ses prises de position politiques.

Hasan Piker a, de son côté, affirmé que son visa avait été révoqué et a dénoncé une décision prise, selon lui, « à la demande d’Israël ». Il devait intervenir au festival SXSW à Londres, dans le cadre d’une session consacrée à la manière dont la gauche américaine s’exprime sur Internet.

Le ministère britannique de l’Intérieur a justifié cette mesure en indiquant que les autorisations de voyage de ces personnes avaient été annulées car leur présence au Royaume-Uni pourrait « ne pas être propice au bien public ». Le communiqué officiel ne mentionne toutefois pas Israël ni les opinions politiques des intéressés.

Les interventions prévues des deux commentateurs devaient également avoir lieu à l’université d’Oxford et dans le cadre du festival SXSW Londres, un événement consacré aux industries de la technologie, des affaires et de la création.

Cette décision intervient dans un contexte où la liberté d’expression au Royaume-Uni est régulièrement débattue, notamment aux États-Unis. Le président Donald Trump et le vice-président JD Vance ont récemment exprimé leurs inquiétudes concernant ce qu’ils perçoivent comme des restrictions croissantes à la liberté de parole dans le pays.

En mai, le gouvernement britannique avait déjà interdit l’entrée de onze militants d’extrême droite étrangers invités à un événement organisé par Tommy Robinson. Les autorités invoquent régulièrement des raisons liées à l’ordre public pour justifier ce type de décisions migratoires.