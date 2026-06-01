Data centers : Phoenix Group et DC Max s’allient pour investir jusqu’à un milliard d’euros en France et en Europe

Le groupe émirati Phoenix Group et le développeur européen de data centers DC Max ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique destiné à accélérer le déploiement d’infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle en Europe. Signé à Paris, cet accord prévoit un investissement initial de plusieurs centaines de millions d’euros, avec une première tranche estimée à 300 millions d’euros, avant de monter progressivement jusqu’à un milliard d’euros.

Cette alliance marque le lancement de la Plateforme Européenne de Data Centers portée par les deux partenaires. L’objectif affiché est ambitieux : dépasser à terme un gigawatt de capacité combinée à travers plusieurs projets déployés en France et dans le reste de l’Europe. Le premier site sera implanté à Dardilly, dans la métropole de Lyon, où DC Max développera un data center de 18 MW entièrement dédié aux usages liés à l’intelligence artificielle.

Lyon, première étape d’un programme européen d’envergure

DC Max apporte à ce partenariat son portefeuille de projets et son expertise dans l’identification de sites, l’obtention des autorisations administratives et l’accès aux infrastructures électriques. L’entreprise revendique déjà plus d’un gigawatt d’opportunités de développement identifiées en France, sur lesquelles Phoenix Group dispose désormais de droits préférentiels. De nouveaux déploiements devraient être annoncés dès 2026 afin d’accompagner la montée en puissance de cette plateforme européenne.

Au-delà de ce projet commun évalué à terme à un milliard d’euros, Phoenix Group entend accélérer fortement son développement sur le marché européen des infrastructures numériques. Le groupe basé à Abu Dhabi a débloqué une enveloppe globale de 8 milliards de dollars destinée au développement de ses activités de data centers et d’intelligence artificielle, avec la France et l’Europe parmi ses principales priorités stratégiques. Déjà présent au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Afrique de l’Est avec plus de 550 MW de capacité opérationnelle, Phoenix mise désormais sur le continent européen pour devenir un acteur majeur des infrastructures numériques de nouvelle génération.