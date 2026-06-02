Kiev sous le feu : une attaque russe massive frappe la capitale, un immeuble s’effondre et plusieurs blessés signalés

La capitale ukrainienne a été visée dans la nuit de lundi à mardi par une importante attaque russe qui a provoqué des incendies, des destructions et fait plusieurs blessés. Selon les autorités locales, au moins quatre personnes ont été blessées tandis qu’un immeuble résidentiel a subi de lourds dégâts dans plusieurs quartiers de Kiev.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué qu’un missile aurait frappé un immeuble d’habitation de 24 étages, provoquant un effondrement partiel de la structure. Les secours craignent que des habitants soient encore coincés sous les décombres, alors que les opérations de recherche se poursuivent.

Plusieurs incendies se sont également déclarés à travers la capitale. Dans le quartier de Podil, un feu a éclaté sur un site non résidentiel, tandis qu’un immeuble de neuf étages a pris feu après avoir été touché par des débris. D’autres incidents ont été signalés dans différents secteurs de la ville.

Dans le district d’Obolon, plusieurs véhicules ont été incendiés après la chute de débris de missiles. Deux autres foyers d’incendie ont été recensés à ciel ouvert, dont l’un à proximité d’une école maternelle, selon les informations communiquées par les autorités municipales.

Face à l’intensité de l’attaque, des milliers d’habitants se sont réfugiés dans les stations de métro et les abris antiaériens après le déclenchement des alertes aériennes. Des témoins ont rapporté avoir entendu de nombreuses explosions au cours de la nuit.

Quelques heures avant cette offensive, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis en garde contre la possibilité d’une frappe russe de grande ampleur. Il avait appelé la population à surveiller attentivement les alertes et à respecter les consignes de sécurité.

Cette nouvelle attaque intervient alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de s’intensifier. Les autorités ukrainiennes s’efforcent désormais d’évaluer l’étendue des dégâts et de retrouver d’éventuelles victimes ensevelies sous les décombres des bâtiments touchés.