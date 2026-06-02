Philippines : un sénateur influent arrêté dans un immense scandale de corruption

Le sénateur philippin José Jinggoy Estrada a été arrêté lundi après s’être présenté aux autorités conformément à un mandat délivré par la justice. Le fils de l’ancien président philippin est accusé d’avoir perçu des pots-de-vin dans le cadre d’une affaire de corruption qui a provoqué une vague de colère populaire et d’importantes manifestations à travers le pays.

Le tribunal anticorruption a ordonné son arrestation pour pillage, une infraction particulièrement grave dans le système judiciaire philippin et qui ne permet pas une libération sous caution. La semaine dernière, le Bureau du Médiateur avait déjà engagé des poursuites contre lui pour violation des lois anticorruption.

Selon les enquêteurs, José « Jinggoy » Estrada aurait reçu l’équivalent de 573 millions de pesos, soit environ 9,3 millions de dollars, sous forme de pots-de-vin. Les accusations s’inscrivent dans une vaste enquête qui touche plusieurs personnalités politiques et administratives du pays.

Après sa reddition, le sénateur a été transféré dans un centre de détention situé à Quezon City, dans l’agglomération de Manille. Il y restera détenu jusqu’à la tenue de son procès, dont la date n’a pas encore été annoncée.

Plusieurs coaccusés ont également été arrêtés, parmi lesquels figure notamment Manuel Bonoan. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’étendue exacte du système de corruption présumé.

L’affaire a pris une dimension nationale à l’automne dernier lorsque des manifestations anticorruption ont réuni des centaines de milliers de personnes dans les rues de Manille. Les protestataires dénonçaient l’impunité de certaines élites politiques et réclamaient une réforme en profondeur des institutions.

Avant son arrestation, Estrada a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser sa position de sénateur pour tenter d’échapper à la justice. Son procès est désormais attendu comme un test majeur pour les institutions philippines et leur capacité à lutter contre la corruption au plus haut niveau de l’État.