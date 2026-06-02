Sénégal : Sonko retire son parti du gouvernement, un choc politique qui inquiète les marchés et le FMI

Le président sénégalais Ousmane Sonko a décidé de retirer les membres de son parti du nouveau gouvernement, une décision qui fragilise davantage les discussions en cours avec le Fonds monétaire international (FMI) et accroît l’incertitude politique dans le pays.

Cette annonce intervient quelques semaines après la révocation de Sonko de ses fonctions de Premier ministre. Le nouveau chef du gouvernement, Lo, a présenté une équipe gouvernementale composée de 30 membres, tout en conservant le ministre des Finances à son poste afin d’assurer une certaine continuité dans la gestion économique du pays.

Le retrait du parti présidentiel du gouvernement risque toutefois de compliquer la mise en œuvre des réformes économiques attendues par les partenaires internationaux. Les observateurs craignent que cette nouvelle crise politique n’affaiblisse la capacité des autorités à mener les négociations avec le FMI.

Le Sénégal traverse actuellement une période économique difficile. Les tensions financières ont été aggravées par la découverte de dettes publiques qui n’avaient pas été correctement déclarées, soulevant des interrogations sur la situation réelle des finances de l’État.

Dans ce contexte, les discussions entre Dakar et le Fonds monétaire international se poursuivent afin d’aboutir à un nouveau programme de financement. Les autorités sénégalaises espèrent obtenir un soutien financier permettant de stabiliser l’économie et de restaurer la confiance des investisseurs.

Le maintien du ministre des Finances au sein du nouveau cabinet est perçu comme un signal de continuité à destination des créanciers internationaux. Cependant, l’absence des représentants du parti de Sonko pourrait compliquer la recherche d’un consensus politique autour des mesures économiques à venir.

Alors que le pays tente de surmonter ses difficultés budgétaires, cette recomposition du paysage politique ouvre une nouvelle période d’incertitude. L’évolution des relations entre le gouvernement, le parti présidentiel et les institutions financières internationales sera déterminante pour l’avenir économique du Sénégal.