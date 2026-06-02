Ebola : Moderna et deux autres groupes obtiennent 60 millions de dollars pour accélérer le développement d’un vaccin

La lutte contre l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo reçoit un nouveau soutien financier majeur. La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations a annoncé l’octroi de plus de 60 millions de dollars à trois groupes de recherche, dont Moderna, afin d’accélérer le développement d’un vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Cette décision intervient alors que cette variante particulièrement dangereuse est à l’origine d’une grave épidémie dans l’est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires internationales cherchent à renforcer rapidement les outils disponibles pour contenir la propagation de la maladie.

Selon la CEPI, les fonds seront répartis entre Moderna et deux autres groupes impliqués dans la recherche vaccinale. L’objectif est d’accélérer les essais, la production et l’évaluation de candidats vaccins capables de protéger contre cette souche spécifique du virus.

À ce jour, aucun vaccin homologué n’existe contre Ebola Bundibugyo. Si plusieurs vaccins ont déjà été développés contre d’autres variantes du virus Ebola, cette souche reste un défi particulier pour les chercheurs et les autorités de santé publique.

L’annonce s’inscrit dans un mouvement plus large de mobilisation internationale face à l’épidémie. Plusieurs bailleurs de fonds mondiaux du secteur de la santé ont récemment renforcé leur soutien financier afin d’aider les autorités congolaises et les organisations humanitaires engagées sur le terrain.

Les experts estiment que le développement rapide d’un vaccin pourrait constituer un élément clé pour limiter la propagation de la maladie et prévenir de futures flambées épidémiques. Les investissements annoncés visent ainsi à réduire le temps nécessaire entre la recherche scientifique et la mise à disposition d’un outil de prévention efficace.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé multiplie les appels à une réponse internationale coordonnée, ce financement représente une étape importante dans la course au développement d’un vaccin contre une souche d’Ebola pour laquelle aucune protection approuvée n’est encore disponible.