Sheinbaum accuse l’extrême droite américaine de vouloir détériorer les relations entre le Mexique et les États-Unis

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a durci son discours à l’égard des États-Unis lundi, affirmant que certains secteurs de l’extrême droite américaine coordonnaient leurs actions avec des groupes mexicains pour affaiblir son gouvernement. Ces déclarations marquent une nouvelle montée des tensions entre les deux voisins nord-américains.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Claudia Sheinbaum a estimé que ces acteurs cherchaient à provoquer une dégradation des relations bilatérales pour des raisons idéologiques. Selon elle, certaines forces politiques américaines seraient hostiles à son gouvernement de gauche et tenteraient d’alimenter les critiques contre son administration.

Ces accusations interviennent quelques jours après un rassemblement politique au cours duquel la présidente avait déjà dénoncé ce qu’elle considère comme une ingérence d’organismes gouvernementaux américains et de certains intérêts économiques étrangers dans les affaires du Mexique.

Malgré la fermeté de ses propos, Sheinbaum a précisé qu’elle ne pensait pas que ces actions étaient directement orchestrées par le président américain Donald Trump. Elle a toutefois laissé entendre que certaines composantes de la droite américaine poursuivaient leur propre agenda politique vis-à-vis du Mexique.

Les relations entre Mexico et Washington se sont considérablement tendues depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Les désaccords portent notamment sur les politiques migratoires et les droits de douane, deux sujets qui ont provoqué plusieurs frictions diplomatiques ces derniers mois.

La situation s’est encore dégradée en avril lorsque le département américain de la Justice a inculpé dix responsables mexicains pour leurs liens présumés avec le trafic de drogue. Parmi eux figure Ruben Rocha, membre du parti au pouvoir Morena, une affaire qui a suscité une vive réaction au sein du gouvernement mexicain.

Alors que les deux pays entretiennent l’une des relations commerciales les plus importantes au monde, ces nouveaux échanges verbaux illustrent la détérioration du climat politique entre les deux capitales. Les observateurs suivent avec attention l’évolution de ces tensions, qui pourraient avoir des répercussions tant sur la coopération économique que sur les dossiers migratoires et sécuritaires.