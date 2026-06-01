« C’était décevant » : l’Union européenne critique l’inefficacité des derniers sommets mondiaux sur le climat

Le commissaire européen au climat, Wopke Hoekstra, a estimé lundi que les récents sommets des Nations unies sur le climat n’avaient pas produit les résultats nécessaires pour répondre à l’urgence climatique. Selon lui, les avancées obtenues au cours des dernières années restent largement insuffisantes au regard des recommandations scientifiques.

S’exprimant lors d’un événement organisé à Bruxelles, Wopke Hoekstra a déclaré que les objectifs atteints lors de la plupart des conférences climatiques internationales récentes étaient loin du niveau d’ambition requis pour lutter efficacement contre le réchauffement de la planète.

Le responsable européen a souligné qu’en comparant les décisions adoptées lors des COP avec les efforts que les scientifiques jugent indispensables, le bilan apparaît décevant. Selon lui, les engagements pris au cours des cinq à huit dernières années n’ont pas permis de combler l’écart entre les promesses politiques et les besoins réels de la planète.

Les conférences des parties, plus connues sous le nom de COP, réunissent chaque année les États signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Elles sont considérées comme les principales négociations internationales destinées à coordonner la lutte contre le changement climatique.

Malgré plusieurs accords majeurs conclus ces dernières années, de nombreux experts estiment que les émissions mondiales de gaz à effet de serre diminuent trop lentement pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. Les scientifiques alertent régulièrement sur la nécessité d’accélérer la transition énergétique et de réduire davantage l’utilisation des énergies fossiles.

Les déclarations de Wopke Hoekstra illustrent les inquiétudes croissantes au sein de l’Union européenne concernant le rythme des progrès réalisés à l’échelle mondiale. Bruxelles cherche à maintenir la pression sur les grandes économies afin qu’elles renforcent leurs engagements climatiques lors des prochaines négociations internationales.

À quelques mois des futurs rendez-vous diplomatiques sur le climat, ces critiques témoignent du sentiment de frustration qui gagne une partie des responsables politiques face à l’écart persistant entre les ambitions affichées et les actions concrètement mises en œuvre.