Pourquoi le château de Beaufort est devenu l’un des symboles les plus disputés de la guerre entre Israël et le Hezbollah

Dominant les collines du sud du Liban depuis près de neuf siècles, le château de Beaufort est redevenu un enjeu militaire et symbolique majeur après son entrée samedi sous le contrôle des forces israéliennes. Cette prise marque le retour d’Israël dans une forteresse qu’il avait déjà occupée durant sa présence militaire dans le sud du Liban entre 1982 et 2000.

Perché au-dessus du fleuve Litani, le château offre une position stratégique exceptionnelle. Depuis ses remparts, il est possible d’observer les hauteurs du Golan occupées par Israël à l’est ainsi que la côte méditerranéenne à l’ouest. Cette situation géographique a fait du site un point de contrôle convoité par de nombreuses puissances au fil des siècles.

Le retour des troupes israéliennes dans cette forteresse intervient dans le cadre du conflit en cours avec le Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l’Iran. La région environnante a été fortement touchée par les combats, provoquant le déplacement de centaines de milliers d’habitants du sud du Liban.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué cette reprise comme un symbole de détermination nationale. Évoquant une bataille menée sur le site il y a plus de quarante ans, il a affirmé qu’Israël était revenu à Beaufort « uni, déterminé et plus fort que jamais ».

De son côté, le Hezbollah a indiqué qu’il ne disposait d’aucune présence militaire dans le château au moment de l’arrivée des forces israéliennes, tout en affirmant que les combats se poursuivaient dans les environs.

Construit au XIIe siècle par les Croisés sur des fortifications plus anciennes, le château a connu une histoire mouvementée. Il a notamment été conquis par Saladin avant de passer sous le contrôle des Templiers puis de la dynastie mamelouke d’Égypte. Aujourd’hui, il est considéré par l’UNESCO comme l’un des châteaux médiévaux les mieux préservés du Moyen-Orient et bénéficie d’un statut de protection renforcée.

Selon plusieurs analystes, malgré l’évolution des technologies militaires et l’importance croissante des drones sur les champs de bataille modernes, la position dominante du château de Beaufort lui confère toujours une valeur stratégique significative. Son histoire, mêlant croisades, conflits régionaux et affrontements contemporains, en fait l’un des lieux les plus emblématiques et disputés du sud du Liban.