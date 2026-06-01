Trump affirme avoir obtenu du Hezbollah l’arrêt des attaques contre Israël par l’intermédiaire de médiateurs

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir communiqué avec le Hezbollah libanais par l’intermédiaire de médiateurs et avoir obtenu de ce mouvement la promesse de cesser ses attaques contre Israël. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions à la frontière israélo-libanaise.

Selon Donald Trump, des échanges ont également eu lieu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président américain a affirmé qu’Israël avait accepté de retirer les troupes qui se préparaient à mener une opération dans le sud du Liban, réduisant ainsi le risque d’une nouvelle escalade militaire dans la région.

Dans un message publié sur son réseau social, Trump a indiqué avoir eu une conversation « très productive » avec Benjamin Netanyahu et assuré qu’aucune troupe israélienne ne serait envoyée à Beyrouth. Il a ajouté que les forces qui étaient en cours de déploiement avaient déjà reçu l’ordre de faire demi-tour.

Le président américain a également affirmé avoir obtenu, « par l’intermédiaire de représentants de haut niveau », un engagement du Hezbollah à mettre fin aux tirs. Si cette déclaration est confirmée, il s’agirait d’un développement diplomatique inédit, aucun président américain n’ayant auparavant reconnu un dialogue avec le Hezbollah, directement ou indirectement.

Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. Washington a historiquement refusé tout contact officiel avec le mouvement armé libanais soutenu par l’Iran, privilégiant les échanges via des intermédiaires lorsqu’ils étaient jugés nécessaires.

Un responsable libanais a déclaré à Reuters que le Hezbollah avait transmis aux États-Unis, par l’intermédiaire du président du Parlement libanais Nabih Berri, sa disposition à cesser les attaques contre le nord d’Israël. Cette démarche aurait contribué aux discussions visant à éviter une nouvelle confrontation militaire entre les deux parties.

Ces déclarations n’ont pas été immédiatement accompagnées d’une confirmation officielle du Hezbollah ou du gouvernement israélien. Elles interviennent alors que les efforts diplomatiques se multiplient pour empêcher l’élargissement du conflit dans la région.