Disparition de Lyhanna : la collégienne de 11 ans introuvable, le père de sa meilleure amie au cœur de l’enquête

Lyhanna, 11 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le vendredi à Fleurance, dans le Gers. La collégienne a disparu après sa sortie du collège Hubert-Reeves, aux alentours de 15 heures. Sa famille a alerté la gendarmerie en début de soirée, vers 19 heures. Les premières recherches ont aussitôt été engagées pour retracer son emploi du temps, identifier les personnes croisées après les cours et comprendre dans quelles circonstances l’enfant a disparu. À ce stade, aucun élément ne permet de retenir l’hypothèse d’une disparition volontaire. Lyhanna n’avait jamais fugué. Ses proches écartent eux aussi cette piste.

Vue dans la voiture d’un homme de 41 ans

L’enquête a rapidement basculé après le témoignage d’une personne affirmant avoir vu Lyhanna dans le véhicule d’un homme après sa sortie du collège. Les images de vidéosurveillance de la ville de Fleurance ont confirmé la présence de la mineure à bord de cette voiture à 15h05.

Le conducteur a été identifié. Il s’agit d’un homme de 41 ans, domicilié dans le Gers. Il est présenté comme le père d’une amie de Lyhanna, décrite par ses proches comme sa meilleure amie.

L’homme connaissait donc l’enfant. D’après les déclarations de la mère de Lyhanna, sa fille avait déjà fréquenté cette famille, notamment lors d’une soirée pyjama. Le suspect aurait aussi eu l’habitude de venir au collège et d’apporter des goûters à la jeune fille.

Une version jugée incohérente

Interpellé samedi, l’homme a été placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il a reconnu avoir pris Lyhanna dans sa voiture. Il affirme l’avoir déposée, à sa demande, aux abords de la piscine de Fleurance. Cette version n’a pas convaincu les enquêteurs. Ses déclarations ont été jugées contradictoires, imprécises et incohérentes. C’est l’un des éléments qui a conduit le parquet à ouvrir une enquête de flagrance pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans.La garde à vue du suspect a été prolongée. Ce lundi 1er juin, le dossier a été transmis au pôle criminel d’Agen. Les charges relevées à ce stade ont été considérées comme suffisantes pour ouvrir une information judiciaire.

Des recherches massives dans le Gers

Depuis le signalement de la disparition, les recherches se poursuivent sans interruption autour de Fleurance. Gendarmes, plongeurs, équipes cynophiles, drones et hélicoptères ont été mobilisés. Les investigations se concentrent notamment sur les zones où le suspect affirme avoir déposé Lyhanna, ainsi que sur les cours d’eau, les points d’eau, les secteurs boisés et les abords de la commune. Des battues citoyennes ont également été organisées avec l’encadrement des forces de l’ordre. Plusieurs centaines d’habitants se sont mobilisés pour aider aux recherches. Malgré ces moyens, Lyhanna reste introuvable.

Une famille dans l’angoisse

Les parents de Lyhanna vivent dans une attente insoutenable. Ils ne croient pas à une fugue. Ils décrivent leur fille comme une enfant sociable, mais aussi prudente et facilement inquiète lorsqu’elle se retrouve seule. Sa mère a expliqué que Lyhanna aurait pu monter dans la voiture d’une personne qu’elle connaissait et en qui elle avait confiance. Ce point est central dans l’enquête : la fillette n’aurait pas été vue avec un inconnu, mais avec un homme appartenant à son entourage. Le père de Lyhanna se dit convaincu que sa fille n’est pas partie d’elle-même.

Le signalement de Lyhanna

Lyhanna mesure environ 1,57 mètre. Elle a les yeux marron, de longs cheveux bruns attachés et une corpulence normale. Au moment de sa disparition, elle portait un débardeur à grosses rayures noires et blanches, un short noir et des chaussettes jaunes “One Piece”. Elle portait également de discrètes boucles d’oreilles. Les autorités appellent toute personne disposant d’une information à contacter la gendarmerie. Il est demandé de ne pas intervenir directement.

Une affaire désormais criminelle

L’affaire n’est plus traitée comme une simple disparition inquiétante. Elle est désormais instruite sous la qualification d’enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans, une infraction criminelle lourdement punie. L’urgence reste la même : retrouver Lyhanna. Les enquêteurs cherchent à reconstituer minute par minute le trajet du suspect, à vérifier ses déclarations, à exploiter les images disponibles, à fouiller les lieux ciblés et à recueillir tous les témoignages utiles. Trois jours après sa disparition, la collégienne de 11 ans reste introuvable. À Fleurance, l’enquête avance, les recherches continuent, et une famille attend toujours le retour de son enfant.