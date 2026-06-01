Royaume-Uni : des milliers de documents explosifs sur l’affaire Mandelson fragilisent encore davantage Starmer

Le gouvernement britannique a publié lundi plus de 1 500 pages de documents liés à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Cette divulgation exceptionnelle offre un aperçu rare des échanges internes du pouvoir britannique et d’un processus de nomination désormais au cœur d’une controverse politique majeure.

L’affaire Mandelson est devenue un sujet particulièrement sensible pour le Premier ministre Keir Starmer. La polémique a déjà entraîné le départ de l’un de ses plus proches conseillers et alimente les critiques de l’opposition ainsi que les interrogations au sein même de son camp politique.

Les documents rendus publics comprennent des courriels administratifs, des notes de vérification et des conversations privées échangées sur WhatsApp entre responsables gouvernementaux. Leur publication vise notamment à démontrer que Peter Mandelson n’aurait pas été totalement transparent concernant ses relations passées avec Jeffrey Epstein.

Selon Reuters, cette affaire a ravivé les débats sur le jugement politique de Keir Starmer et sur les procédures de contrôle appliquées aux nominations à des postes diplomatiques sensibles. La publication des documents intervient alors que le Premier ministre fait face à une pression croissante et à des spéculations sur une possible contestation de son leadership.

Les échanges révélés donnent également un aperçu parfois brutal du fonctionnement de Westminster, mettant en lumière les tensions internes, les désaccords stratégiques et les discussions franches entre ministres et conseillers. Certains documents suggèrent notamment des divergences sur les priorités du gouvernement, notamment en matière fiscale.

Au centre de la controverse figure la question de savoir si les informations relatives aux liens de Mandelson avec Jeffrey Epstein ont été correctement déclarées et évaluées avant sa nomination. Le gouvernement espère que cette publication massive permettra de clarifier les circonstances de l’affaire, mais les révélations risquent également d’alimenter davantage le débat politique dans les semaines à venir.

Alors que Keir Starmer tente de préserver son autorité, cette affaire continue de dominer l’actualité politique britannique et pourrait avoir des conséquences durables sur son gouvernement, déjà confronté à une période de forte instabilité.