Ebola au Congo : l’OMS tire la sonnette d’alarme face à une épidémie qui pourrait avoir circulé des mois sans être détectée

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, devait rencontrer lundi le président de la République démocratique du Congo afin de discuter de l’épidémie d’Ebola qui frappe le pays. Les autorités sanitaires et les organisations humanitaires craignent que l’ampleur réelle de la crise soit bien supérieure aux chiffres officiellement recensés.

Selon les responsables de la santé, cette épidémie, déjà considérée comme la troisième plus importante jamais enregistrée, aurait progressé pendant plusieurs semaines sans être détectée. Ce retard dans l’identification des premiers cas a compliqué la riposte et accru les risques de propagation de la maladie.

Présent en République démocratique du Congo depuis la semaine dernière, Tedros Adhanom Ghebreyesus a multiplié les appels à la mobilisation internationale. Il estime qu’un soutien financier et logistique accru est nécessaire pour contenir l’épidémie avant qu’elle ne s’étende davantage.

Le chef de l’OMS s’est notamment rendu dans la province de l’Ituri, où les premiers cas ont été confirmés. Sur place, il a rencontré des responsables sanitaires et des équipes engagées dans la lutte contre la maladie.

Dans une déclaration commune publiée dimanche soir, l’OMS et le gouvernement congolais ont reconnu traverser une « période difficile ». Les deux parties ont indiqué travailler au renforcement des systèmes de surveillance, de dépistage et de prise en charge des patients afin de mieux contrôler la situation.

L’organisation humanitaire International Rescue Committee a averti que l’épidémie pourrait être nettement plus importante que ne le suggèrent les données officielles. Cette inquiétude repose notamment sur la découverte tardive de plusieurs chaînes de transmission.

Parallèlement, plusieurs partenaires internationaux ont annoncé leur soutien. L’organisation Coalition for Epidemic Preparedness Innovations finance notamment le développement d’un vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, tandis que la Chine a annoncé l’envoi de spécialistes médicaux pour participer aux efforts de lutte contre l’épidémie.