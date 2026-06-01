L’ONU bloque la nomination d’un haut responsable américain à cause des impayés de Washington

L’Organisation internationale du travail a suspendu la nomination d’un haut fonctionnaire américain au poste de directeur général adjoint en raison des retards de paiement des contributions des États-Unis, selon une déclaration transmise lundi à Reuters. Cette décision met en lumière les difficultés financières croissantes auxquelles est confrontée l’agence onusienne.

L’organisation a indiqué que Sheng Li, candidate américaine désignée pour prendre ses fonctions en juillet, ne pourra finalement pas accéder à ce poste comme prévu. Bien qu’elle ait été sélectionnée en avril après plusieurs mois de retard dans le processus de nomination, son entrée en fonction a été conditionnée au règlement des arriérés financiers de Washington.

Dans son communiqué, l’OIT précise que cette décision n’est pas définitive. L’agence souligne que les États-Unis pourront retrouver leur position de principal contributeur aux cotisations obligatoires et permettre la validation de cette nomination s’ils s’acquittent de leurs dettes.

Le département américain du Travail n’a pas immédiatement réagi à cette annonce. Cette situation intervient alors que les relations entre certaines institutions internationales et leurs principaux bailleurs de fonds sont soumises à des tensions budgétaires croissantes.

L’OIT traverse actuellement une période financière délicate. Face à la baisse de ses ressources, l’organisation a déjà mis en place plusieurs mesures d’économie, notamment un gel des recrutements et la suspension des déplacements jugés non essentiels pour son personnel.

L’agence étudie également des réformes plus profondes visant à transférer une partie de ses effectifs vers des pays où les coûts de fonctionnement sont moins élevés. Les responsables de l’organisation n’ont toutefois pas encore précisé quelles pourraient être les conséquences à long terme de ces mesures sur ses activités et ses programmes internationaux.

Cette décision inhabituelle souligne l’importance des contributions des États membres au fonctionnement des institutions des Nations unies et met en évidence la pression financière croissante qui pèse sur plusieurs organisations internationales.