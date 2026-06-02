Ukraine : un accord de paix avec la Russie avant l’hiver est « réaliste », estime le principal conseiller de Zelensky

Le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi qu’un accord visant à mettre fin à la guerre avec la Russie avant l’arrivée de l’hiver constituait un objectif « réaliste ». Cette déclaration intervient alors que les négociations de paix restent au point mort depuis plusieurs mois.

Kyrylo Budanov a affirmé croire à la possibilité d’une avancée diplomatique dans les prochains mois, malgré les difficultés rencontrées jusqu’à présent. Ses propos font écho aux déclarations récentes de Volodymyr Zelensky, qui a réaffirmé son souhait de relancer les discussions avec Moscou avant la saison hivernale.

Dans une interview diffusée dimanche, le président ukrainien avait expliqué vouloir profiter de ce qu’il considère comme une amélioration de la position stratégique de Kiev pour reprendre les efforts diplomatiques. Selon lui, le calendrier est important afin d’aborder d’éventuelles négociations dans des conditions plus favorables à l’Ukraine.

Les discussions de paix menées sous l’égide des États-Unis ont cependant marqué le pas ces derniers mois. Washington a progressivement concentré une partie de son attention diplomatique sur la crise au Moyen-Orient et le conflit impliquant l’Iran, réduisant ainsi son implication directe dans les négociations entre Kiev et Moscou.

Malgré cette situation, les autorités ukrainiennes continuent d’afficher un certain optimisme quant à la possibilité de parvenir à une percée diplomatique. Elles estiment qu’une reprise des pourparlers demeure envisageable si les conditions politiques et militaires évoluent favorablement dans les mois à venir.

Plus de quatre ans après le début de l’invasion russe à grande échelle, la guerre continue de provoquer d’importantes pertes humaines et des destructions massives. Les perspectives d’un règlement négocié restent incertaines, mais les déclarations de Kyrylo Budanov témoignent de la volonté de Kiev de maintenir ouverte la voie diplomatique parallèlement à ses efforts militaires.

Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, la question d’un éventuel accord de paix demeure l’un des principaux enjeux géopolitiques de l’année, tant pour l’Ukraine et la Russie que pour leurs alliés respectifs.