Golfe en crise : l’ONU juge « trop risqué » de déplacer les marins bloqués malgré le cessez-le-feu

Le directeur de l’Organisation maritime internationale a estimé qu’il reste encore trop dangereux de déplacer les milliers de marins bloqués dans le Golfe, malgré le cessez-le-feu actuellement en vigueur entre les États-Unis et l’Iran. Cette situation met en lumière la persistance des tensions dans une zone maritime stratégique.

Arsenio Dominguez a déclaré à Reuters qu’aucune opération de relocalisation ne pourrait être envisagée tant que les causes profondes du conflit ne seraient pas résolues. Selon lui, seule la conclusion d’un accord complet entre les parties concernées permettrait de garantir la sécurité des équipages.

Les autorités maritimes estiment qu’environ 20 000 marins restent actuellement bloqués à bord de navires dans le Golfe. Cette situation est directement liée aux restrictions de navigation imposées dans le détroit d’Ormuz par l’Iran, dans un contexte de tensions militaires persistantes dans la région.

Le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale a insisté sur le fait que toute tentative de déplacement des équipages dans les conditions actuelles comporterait des risques inacceptables. Il a souligné que la sécurité des marins ne pouvait pas être garantie tant que la situation sécuritaire reste instable.

Depuis le début du conflit entre Israël et les États-Unis d’un côté et l’Iran de l’autre, la région du Golfe connaît une forte perturbation du trafic maritime. Selon les données de l’OMI, onze marins ont déjà perdu la vie depuis le début des hostilités le 28 février, illustrant la dangerosité de la zone.

Ces déclarations interviennent à la veille de la conférence Posidonia à Athènes, un important rendez-vous de l’industrie maritime mondiale. Les acteurs du secteur y débattent notamment des conditions de reprise du trafic dans les zones à haut risque et des mesures nécessaires pour sécuriser les routes commerciales.

Alors que les discussions diplomatiques se poursuivent en coulisses, la situation des marins bloqués dans le Golfe demeure l’un des aspects les plus critiques de la crise, avec des implications humaines et économiques majeures pour le transport maritime international.