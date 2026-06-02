Une néonazie allemande transgenre bientôt extradée ? La justice tchèque ouvre la voie à son retour en Allemagne

Un tribunal tchèque a autorisé lundi l’extradition vers l’Allemagne de Marla-Svenja Liebich, une militante d’extrême droite condamnée à plusieurs reprises, dont le changement légal de genre a déclenché un débat sensible sur son incarcération future.

La décision a été rendue par un tribunal de la ville de Plzen. Bien que l’extradition ait été jugée recevable, Marla-Svenja Liebich conserve la possibilité de faire appel avant toute remise aux autorités allemandes.

L’activiste, auparavant connue sous le nom de Sven Liebich, a été condamnée en Allemagne en 2023 à une peine de 18 mois de prison pour plusieurs infractions, notamment incitation à la haine, insultes, intrusion et diffamation. Sa condamnation a été confirmée en appel en 2024, puis un nouveau recours a été rejeté en 2025.

Entre-temps, l’entrée en vigueur de la loi allemande sur l’autodétermination, le 1er novembre 2024, lui a permis de modifier officiellement son identité de genre et ses documents administratifs. Elle est désormais légalement reconnue comme une femme sous le nom de Marla-Svenja Liebich.

Cette évolution a placé les autorités allemandes face à une question délicate concernant son lieu de détention. Selon les règles pénitentiaires régionales applicables, son statut légal implique un transfert vers la prison pour femmes de Chemnitz si elle est extradée et incarcérée en Allemagne.

L’affaire a suscité un débat juridique et politique en Allemagne, certains responsables estimant que les règles actuelles doivent être appliquées conformément au statut légal de la personne concernée, tandis que d’autres s’interrogent sur les implications de telles situations pour l’administration pénitentiaire.

Au-delà de la question de l’extradition, cette affaire est devenue un symbole des débats entourant la nouvelle législation allemande sur l’identité de genre. La décision finale dépendra désormais de l’issue d’un éventuel appel et des procédures administratives entre les autorités tchèques et allemandes.