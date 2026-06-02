La Floride poursuit OpenAI et Sam Altman pour les risques de ChatGPT sur les mineurs

Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a engagé une procédure judiciaire contre OpenAI et son directeur général Sam Altman, accusant ChatGPT de présenter des risques pour les jeunes utilisateurs. Les autorités reprochent notamment au robot conversationnel de favoriser des comportements addictifs et de ne pas disposer de mécanismes suffisamment efficaces pour protéger les mineurs.

Selon la plainte déposée devant un tribunal de l’État, OpenAI aurait manqué à son devoir de vigilance en permettant à des adolescents d’accéder à des contenus potentiellement dangereux. Le procureur estime que les dispositifs de vérification de l’âge mis en place par l’entreprise restent insuffisants malgré les restrictions officiellement prévues pour les utilisateurs les plus jeunes.

Des milliards de dollars réclamés

Pour étayer son action, la Floride s’appuie sur plusieurs études et rapports évoquant des effets négatifs liés à l’usage intensif des agents conversationnels, notamment des troubles du sommeil, une baisse des performances scolaires ou encore un isolement social accru chez certains adolescents. Des travaux ont également mis en évidence la capacité de certains chatbots à fournir des réponses inadaptées sur des sujets sensibles comme l’automutilation ou le suicide.

Le procureur réclame un renforcement des mesures de protection des mineurs ainsi que des dommages et intérêts pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars. James Uthmeier a également appelé d’autres États américains à rejoindre cette offensive judiciaire, affirmant vouloir faire de cette affaire un test majeur sur la responsabilité des entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle destinés au grand public.