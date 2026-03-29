Musique IA sur les plateformes, la bataille de Spotify et Deezer

Ce matin, vous lancez une playlist « détente » et une voix vous accroche l’oreille. Problème: derrière certains titres qui tournent déjà par millions, il n’y a pas un auteur dans un studio mais une machine qui aligne couplets et refrains à la demande. Des morceaux attribués à des noms quasi fantômes, comme Scarlyy2 avec « Banc de touche » ou Aventhis avec « Mercy on My Grave », se sont glissés dans les recommandations et ont trouvé leur public, souvent sans être identifiés comme des productions artificielles.

Tout va très vite. Avec des outils comme Suno ou Udio, une consigne tapée en quelques mots suffit à générer une chanson complète en quelques secondes, voix comprise, arrangements compris, avec une patine de plus en plus crédible. Les premiers essais « sonnaient faux », répétitifs, compressés, faciles à repérer. Aujourd’hui, la frontière se brouille: la qualité grimpe, la détection devient un casse-tête et le streaming, mode de consommation numéro un, sert de grand accélérateur à cette musique fabriquée à la chaîne.

Spotify laisse faire, Deezer affiche la couleur

Face à cette vague, les plateformes se regardent en chiens de faïence. Spotify, leader mondial, refuse de faire de l’IA un ennemi en soi et préfère cibler les dérives: « L’usage de l’IA en soi n’est pas un problème. Ce qu’on sanctionne, ce sont les abus comme l’usurpation d’identité, le clonage non autorisé et la fraude », explique Romain Takeo Bouyer, responsable de l’analyse de contenu chez Spotify. Le hic, pour l’auditeur, tient en une phrase: rien n’oblige aujourd’hui les grandes plateformes à afficher clairement qu’un titre est généré par IA, et cette zone grise profite à ceux qui inondent les catalogues.

Deezer prend l’option inverse et revendique l’étiquetage des contenus « 100 % générés », présenté comme un choix de transparence. Derrière ce duel, il y a une inquiétude très concrète dans l’industrie: sur quoi les modèles ont-ils été entraînés, avec quels catalogues, quelles autorisations, quelles rémunérations, et à quel point une voix peut-elle être imitée sans permission. À force de titres produits à faible coût et en volume, la tentation de la fraude guette aussi, car dans le streaming, chaque écoute se transforme en centimes disputés.

En France, la Sacem pousse pour un encadrement basé sur la traçabilité et la rémunération, pendant que les discussions européennes autour de l’AI Act alimentent les demandes de règles plus strictes sur la transparence des contenus utilisés et diffusés. Le débat dépasse la technique: il touche au contrat moral entre plateformes, créateurs et public, celui qui fait qu’on sait qui chante, qui écrit, qui touche l’argent. Reste une perspective qui s’impose déjà: demain, la confiance pourrait devenir un argument aussi fort que la qualité sonore, et les plateformes devront choisir leur camp.