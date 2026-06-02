Fonction publique : 862.000 agents recevront une indemnité après la hausse du Smic

La revalorisation automatique du Smic de 2,41 % au 1er juin aura des conséquences directes pour une partie des agents publics. Selon le ministère des Comptes publics, près de 862.000 fonctionnaires bénéficieront d’une indemnité différentielle destinée à garantir qu’aucun agent ne perçoive une rémunération indiciaire inférieure au salaire minimum.

Cette mesure concerne notamment 306.000 agents de la fonction publique d’État, mais également des personnels des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Le montant de cette indemnité pourra atteindre jusqu’à 65,28 euros bruts par mois selon les situations individuelles.

Les syndicats réclament une revalorisation plus large

Le dispositif vise à compenser l’augmentation mécanique du Smic, portée par le retour de l’inflation. Il s’applique à la rémunération indiciaire de base, sans tenir compte des primes et autres compléments de salaire perçus par les agents concernés.

Les organisations syndicales estiment toutefois que cette mesure reste insuffisante pour répondre aux difficultés d’attractivité de la fonction publique. Elles réclament notamment une revalorisation du point d’indice, qui sert de base au calcul des salaires des fonctionnaires. Selon la CFDT, près de 60.000 postes demeurent aujourd’hui vacants dans les trois versants de la fonction publique, un déficit en partie attribué à des rémunérations jugées peu attractives.