Duralex de nouveau placée en redressement judiciaire

La célèbre verrerie Duralex traverse une nouvelle zone de turbulences. Deux ans après avoir été reprise par ses salariés sous la forme d’une société coopérative, l’entreprise a été placée en redressement judiciaire en raison d’importantes difficultés de trésorerie. La société, qui emploie 243 personnes près d’Orléans, évoque notamment la hausse du coût de l’énergie et des matières premières ainsi que des perturbations ayant affecté ses ventes.

Fondée en 1945 et mondialement connue pour ses verres trempés, Duralex fait face à son cinquième redressement judiciaire en une vingtaine d’années. Le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une période d’observation de six mois afin d’évaluer les solutions permettant d’assurer la poursuite de l’activité et la sauvegarde des emplois.

Une situation financière jugée préoccupante

Une audience de suivi est déjà prévue le 2 juillet. L’État assure suivre le dossier de près et a commandé un audit financier indépendant afin d’identifier les pistes de redressement. Les collectivités locales, qui avaient soutenu la reprise en coopérative en 2024, ont également exprimé leur inquiétude face à la situation actuelle.

Malgré une progression de 7 % de son chiffre d’affaires en 2025, l’entreprise peine toujours à retrouver un équilibre durable. Selon plusieurs sources proches du dossier, la trésorerie est fortement dégradée et les salariés n’auraient perçu qu’une partie de leur dernière rémunération. Duralex appelle désormais les consommateurs à poursuivre leur soutien afin de préserver l’avenir de cette marque emblématique de l’industrie française.