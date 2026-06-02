« Personne ne savait où j’étais » : Boualem Sansal raconte sa disparition en Algérie

Six mois après sa libération des prisons algériennes, Boualem Sansal a effectué un retour très remarqué ce mardi matin sur CNews à l’occasion de la sortie de son nouveau livre La Légende. Invité de Laurence Ferrari dans « La Grande Interview », l’écrivain est revenu sur son arrestation et sa détention en Algérie. « Quand j’ai été arrêté, j’ai été mis au secret : personne ne savait où j’étais, même pas ma femme », a-t-il raconté. Il a également appelé à la libération immédiate du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie : « Il faut que le régime algérien le libère tout de suite ».

Dans son ouvrage La légende publié aux éditions Grasset ce mardi, Boualem Sansal raconte les conditions de sa détention à la prison de Koléa, dénonce l’omniprésence de l’islamisme et décrit un système où, selon lui, la peur et la religion sont utilisées comme instruments de contrôle. Il porte également un regard très sévère sur le pouvoir algérien, allant jusqu’à affirmer sur CNews qu’« Abdelmadjid Tebboune n’a pas été élu président de l’Algérie, il a été imposé par l’armée et se comporte comme un vulgaire dictateur ».

L’écrivain se montre en revanche particulièrement élogieux envers Bruno Retailleau, qu’il présente comme l’une des rares voix françaises ayant adopté une ligne de fermeté face à Alger. Dans La Légende, il raconte même qu’au sein de la prison circulait un slogan : « Retailleau à l’Élysée, Tebboune à la Santé ! ». Il estime que l’ancien ministre de l’Intérieur a su tenir un discours clair sur les relations franco-algériennes, l’immigration clandestine et les OQTF.

À l’inverse, Boualem Sansal se montre plus nuancé concernant Emmanuel Macron. Il reconnaît avoir été soutenu par le chef de l’État et évoque leur rencontre à l’Élysée après sa libération, mais regrette ce qu’il considère comme une trop grande prudence diplomatique de Paris. Il a également critiqué sur CNews la rencontre organisée lundi à Paris entre Laurent Nuñez et le ministre algérien de l’Intérieur, la jugeant « regrettable ».

Pour accompagner cette sortie événement, CNews consacre une journée spéciale à l’écrivain. Plusieurs invités, dont François Zimeray, Arnaud Benedetti, Noëlle Lenoir et Xavier Driencourt, se succéderont à l’antenne. Point d’orgue de cette programmation : la diffusion ce mardi soir à 21 heures du documentaire inédit « Boualem Sansal : la Légende », consacré à son arrestation, son emprisonnement et au bras de fer diplomatique qui a entouré sa libération.