Scandale à Windsor : plus de 20 policiers chargés de protéger la famille royale visés par une enquête

Une enquête interne secoue les services de protection de la famille royale britannique après des accusations selon lesquelles plusieurs policiers se seraient endormis pendant leur service au château de Windsor. Au total, 23 agents font désormais l’objet de procédures disciplinaires pour manquements présumés à leurs obligations.

La Metropolitan Police a annoncé que 21 de ces agents avaient été affectés à des fonctions restreintes dans l’attente des conclusions de l’enquête. Les deux autres policiers concernés ne seront plus déployés dans les résidences royales pendant toute la durée des investigations.

Selon les autorités, l’enquête a été ouverte en urgence le mois dernier après l’apparition d’allégations portant sur des comportements jugés incompatibles avec les responsabilités de cette unité spécialisée. Les agents visés appartiennent au commandement chargé de la protection royale et des personnalités.

L’affaire a éclaté après des révélations du journal britannique The Sun, qui a affirmé que certains policiers avaient laissé leurs postes sans surveillance au Château de Windsor et s’étaient endormis alors qu’ils étaient en service. Le site est l’une des principales résidences du roi.

Dans un communiqué, un porte-parole de la police a estimé que les faits reprochés étaient « en dessous des normes élevées » attendues des agents, particulièrement de ceux qui occupent des fonctions de protection en première ligne. Les autorités ont indiqué prendre ces accusations avec le plus grand sérieux.

Les policiers concernés sont chargés de la sécurité des membres de la famille royale ainsi que de la surveillance des résidences officielles. Des vérifications sont désormais menées non seulement à Windsor, mais également dans d’autres propriétés royales afin de déterminer si des incidents similaires ont pu se produire ailleurs.

Le Château de Windsor, situé à l’ouest de Londres, accueille régulièrement des événements officiels et des séjours privés de la famille royale. Le palais de Buckingham n’a pas souhaité commenter l’affaire, qui intervient alors que la sécurité des résidences royales fait l’objet d’une attention particulière au Royaume-Uni.