Danemark : Mette Frederiksen décroche un troisième mandat malgré une scène politique fragmentée

La dirigeante sociale-démocrate danoise Mette Frederiksen a obtenu un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement après être parvenue à former une coalition de centre-gauche. Cette annonce met fin à plusieurs mois d’incertitude politique à la suite des élections législatives de mars.

La nouvelle coalition gouvernera en situation minoritaire, mais dispose du soutien nécessaire au Parlement pour permettre à Frederiksen de conserver le pouvoir. La Première ministre a confirmé avoir informé le roi du Danemark qu’un accord gouvernemental avait été trouvé après de longues négociations entre les partis.

Les élections du 24 mars avaient profondément fragmenté le paysage politique danois. Pas moins de douze partis ont obtenu des sièges au Parlement, compliquant la formation d’une majorité. Bien que les sociaux-démocrates soient restés la première force politique du pays avec 38 sièges sur 179, ils ont subi un recul important par rapport aux 50 sièges remportés lors du scrutin précédent.

La campagne électorale avait été largement dominée par les préoccupations liées au coût de la vie. De nombreux électeurs ont exprimé leur mécontentement face aux difficultés économiques, affaiblissant la coalition centriste qui détenait jusque-là la majorité parlementaire.

Au cours des deux derniers mois, les sociaux-démocrates et les partis libéraux de droite se sont disputé la direction du futur gouvernement. Après d’intenses tractations, Mette Frederiksen, âgée de 48 ans, est finalement parvenue à réunir suffisamment de soutiens pour former un nouvel exécutif.

Son maintien au pouvoir intervient également dans un contexte diplomatique sensible. Les relations entre le Danemark et l’administration du président américain Donald Trump ont été marquées par des tensions concernant l’avenir du Groenland, un sujet qui a occupé une place importante dans le débat politique danois ces derniers mois.

Avec ce troisième mandat, Mette Frederiksen consolide sa position comme l’une des figures politiques les plus influentes du Danemark contemporain. Son nouveau gouvernement devra désormais répondre aux inquiétudes économiques des électeurs tout en gérant les défis géopolitiques croissants auxquels le royaume est confronté.