Seine-et-Marne : un homme tué et son frère grièvement blessé dans une fusillade à Combs-la-Ville

Une enquête pour homicide a été ouverte après une fusillade survenue lundi matin à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Deux frères âgés de 21 et 24 ans ont été pris pour cible alors qu’ils quittaient le terrain d’accueil des gens du voyage de la commune. L’un des deux hommes a été tué, tandis que l’autre a été grièvement blessé.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les victimes circulaient en voiture vers 9 heures lorsqu’un autre véhicule leur a barré la route. Des tirs ont alors été ouverts en leur direction. Touché au cou et au flanc, le plus jeune des deux frères est décédé sur place malgré l’intervention rapide des secours.

Aucune piste privilégiée à ce stade

Son frère, grièvement blessé lors de l’attaque, a été transporté par hélicoptère vers un hôpital parisien. Initialement engagé, son pronostic vital a finalement été levé dans l’après-midi, selon le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès.

Les circonstances exactes de cette attaque restent pour l’heure inconnues. Les deux victimes, issues de la communauté du voyage, n’étaient pas connues des services de police. Aucun suspect n’a encore été identifié et les enquêteurs n’écartent aucune hypothèse. Les investigations ont été confiées à la direction de la criminalité organisée et spécialisée de Seine-et-Marne afin de déterminer les motivations et les auteurs de cette fusillade mortelle.