L’idée de poursuivre pénalement les créateurs ou exploitants d’une intelligence artificielle n’est plus considérée comme un simple scénario de science-fiction. Aux États-Unis, un procureur de Floride a récemment ouvert la voie à cette hypothèse après une fusillade meurtrière dans une université, où le suspect aurait utilisé ChatGPT pour préparer son passage à l’acte.

Selon les enquêteurs américains, l’étudiant impliqué dans l’attaque aurait échangé avec l’outil conversationnel sur le choix des armes, des munitions et des lieux propices pour provoquer le plus de victimes possible. Le procureur James Uthmeier a déclaré que si « cette chose de l’autre côté de l’écran était une personne », elle pourrait être poursuivie pour homicide. Il n’exclut pas d’engager des poursuites contre OpenAI ou certains employés du groupe.

Un débat juridique devenu mondial

Cette affaire relance un débat grandissant autour de la responsabilité des entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle générative. Plusieurs juristes estiment toutefois qu’une procédure civile resterait aujourd’hui plus réaliste qu’une condamnation pénale directe de l’IA elle-même, le droit actuel visant avant tout les sociétés et les individus derrière ces technologies.

En Europe, les discussions autour de l’encadrement de l’IA se multiplient avec l’entrée en vigueur progressive de l’AI Act, qui impose déjà des obligations renforcées aux entreprises développant des systèmes jugés sensibles ou à haut risque. Transparence, contrôle humain et responsabilité juridique deviennent progressivement des enjeux centraux face à la montée en puissance de ces outils dans la société.