Dario Amodei, le patron d’Anthropic qui promet l’IA et en redoute la course

À Silicon Valley, on aime les chefs qui vendent du rêve et ceux qui agitent le chiffon rouge. Dario Amodei, patron d’Anthropic, réussit l’étrange numéro d’équilibriste de faire les deux à la fois. Figure moins flamboyante que d’autres, il s’est pourtant imposé dans le débat sur l’intelligence artificielle, jusqu’à voir son nom circuler après des tensions aux Etats-Unis autour de l’usage d’outils d’IA dans un contexte militaire, terrain miné où les contrats de défense font briller les comptes mais peuvent noircir une réputation.

Souvent classé parmi les dirigeants les plus « alarmistes », Amodei conteste l’étiquette sans la renier totalement. Dans un long texte publié fin janvier, il dit refuser les scénarios « catastrophistes » dignes de la science-fiction, tout en appelant à regarder en face des risques qu’il qualifie d’extrêmes. Et il glisse une phrase qui claque comme une échéance: si le rythme actuel se maintient, l’IA pourrait dépasser les humains dans la plupart des domaines en quelques années. Peu de mots, beaucoup d’implications, y compris pour l’économie réelle et l’emploi qualifié.

La sécurité comme argument de vente, la puissance comme horizon

Anthropic, créée en 2021 par d’anciens cadres d’OpenAI dont Dario et Daniela Amodei, s’est bâtie sur une promesse simple: développer des modèles performants sans jouer aux apprentis sorciers. La famille de modèles Claude vise les clients professionnels, avec des garde-fous, des évaluations de risques et des limites d’usage mises en avant comme un label maison. Cette posture, très « ceinture et bretelles », lui vaut aussi d’être décrite dans la presse américaine comme un foyer du « catastrophisme sur l’IA », ce qui est un comble pour une entreprise qui doit convaincre des industriels et des administrations de signer.

Pendant ce temps, la bataille se joue à coups de milliards, de puces et de centres de calcul. La concurrence s’intensifie entre acteurs américains et européens, avec des partenariats serrés avec les géants du cloud et une obsession commune: obtenir la puissance de feu informatique qui fait la différence entre une démo séduisante et un produit qui tient la charge. Pour les entreprises, l’enjeu est concret, productivité, automatisation, nouveaux services, mais aussi dépendance technologique, facture énergétique et, au bout de la chaîne, souveraineté numérique.

Côté européen, le cadre se referme et se précise avec l’AI Act, qui impose des obligations de transparence et de sécurité à certains systèmes dont les modèles à usage général. Amodei parle au moment exact où l’industrie accélère et où les autorités cherchent le point d’équilibre entre innovation et protection, sans transformer la régulation en frein ni en passoire. Reste une réalité que le lecteur devine déjà: ceux qui promettent l’IA la plus utile devront aussi prouver qu’elle reste maîtrisable, parce que la confiance, elle, ne se calcule pas uniquement en téraflops.