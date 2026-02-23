L’intelligence artificielle propulse une vague éclair de nouveaux milliardaires

En quelques mois, l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle a fait émerger une génération de fondateurs de start-up à la tête de fortunes colossales. Portées par des levées de fonds records et des valorisations spectaculaires, certaines jeunes entreprises spécialisées dans l’IA (comme Mira Murati) ont vu leur capitalisation s’envoler avant même d’avoir commercialisé un produit abouti. Résultat : des dirigeants parfois trentenaires se retrouvent milliardaires grâce à la seule valorisation de leurs parts.

Cette dynamique repose sur un afflux massif de capitaux dans le secteur technologique. Fonds d’investissement, grandes entreprises et acteurs financiers parient sur la domination future de l’IA dans de multiples domaines, de la santé à la finance en passant par la défense. Les montants engagés atteignent des sommets, alimentant une compétition intense entre investisseurs pour entrer au capital des sociétés jugées les plus prometteuses.

Une richesse souvent théorique

Pour nombre de ces nouveaux fortunés, la richesse reste toutefois largement virtuelle. Elle dépend de valorisations établies lors de tours de table privés et non de bénéfices réalisés. Tant que les actions ne sont pas revendues ou que l’entreprise n’est pas introduite en Bourse, ces milliards demeurent inscrits sur le papier. Cette situation rappelle certains épisodes passés de l’histoire technologique, où l’enthousiasme des marchés a précédé la rentabilité réelle.

Si l’IA transforme indéniablement l’économie mondiale, la question de la solidité de ces valorisations reste posée. Entre potentiel technologique réel et emballement spéculatif, le secteur évolue dans un climat d’attentes très élevées. Les prochains mois diront si ces fortunes rapides s’ancrent durablement dans l’économie ou si elles marquent un épisode supplémentaire d’euphorie financière.