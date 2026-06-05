« Bonjour de la part de votre ami Trump » : échange de salutations entre Washington et Moscou au forum de Saint-Pétersbourg

Une scène inhabituelle s’est déroulée lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg lorsque Rodney Mims Cook Jr., président de la Commission américaine des beaux-arts, a transmis publiquement les salutations du président américain Donald Trump à son homologue russe Vladimir Putin.

Invité à prendre la parole lors de la séance plénière du forum, le responsable américain a salué le dirigeant russe avant de lui adresser un message personnel. « Je vous salue de la part de votre ami, le président Trump », a-t-il déclaré devant les participants, suscitant l’attention des observateurs présents.

Rodney Mims Cook Jr. a également fait l’éloge de Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir Poutine. Il a qualifié la métropole russe de « magnifique » et a affirmé apprécier particulièrement son architecture et son patrimoine culturel.

Selon Reuters, Vladimir Poutine a répondu à ce geste en chargeant à son tour Cook de transmettre ses salutations à Donald Trump. Cet échange intervient alors que les contacts entre Moscou et Washington se poursuivent malgré les tensions persistantes liées à la guerre en Ukraine et aux différends géopolitiques entre les deux puissances.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg est devenu ces dernières années une vitrine majeure de la politique économique russe et un lieu de rencontres entre responsables politiques, chefs d’entreprise et représentants étrangers. La présence de personnalités américaines y est particulièrement remarquée dans le contexte actuel.

Si cet échange de courtoisie ne constitue pas une initiative diplomatique officielle, il témoigne néanmoins du maintien de certains canaux de communication entre les entourages des présidents russe et américain. Les relations entre Moscou et Washington demeurent toutefois marquées par de profondes divergences sur les questions de sécurité internationale et les conflits en cours.

Cette séquence intervient alors que plusieurs responsables russes et américains ont récemment évoqué la poursuite de discussions sur des sujets économiques, énergétiques et géopolitiques, malgré l’absence de progrès significatifs dans le dossier ukrainien.