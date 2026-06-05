Lyhanna : le corps formellement identifié, les causes du décès toujours inconnues

Le corps d’enfant retrouvé dans le Gers est bien celui de Lyhanna, 11 ans. La confirmation a été apportée après l’autopsie pratiquée ce vendredi. La collégienne avait disparu le 29 mai à Fleurance, dans le Gers, après avoir été vue pour la dernière fois à la sortie de son collège.

L’autopsie ne permet pas encore d’expliquer la mort

Les médecins légistes ne sont pas parvenus, à ce stade, à déterminer les causes du décès. Des expertises complémentaires ont été demandées. L’enquête doit désormais établir précisément dans quelles conditions Lyhanna est morte, à quel moment, et si des éléments médico-légaux permettent de relier formellement le décès aux faits visés dans la procédure.

Le corps découvert dans une exploitation agricole

Le corps avait été retrouvé jeudi 4 juin dans une exploitation agricole située dans le secteur de Puycasquier, à environ quinze kilomètres de Fleurance. Il se trouvait dans un espace à l’écart d’une vue directe, avec des vêtements correspondant à ceux que portait Lyhanna au moment de sa disparition. Le site a été sécurisé pour permettre les constatations et préserver les indices.

Un suspect déjà mis en examen

Jérôme Barella, un homme de 41 ans, père d’une amie de Lyhanna, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration d’une mineure de moins de 15 ans. Il a été placé en détention provisoire. La jeune fille avait été aperçue montant dans son véhicule le jour de sa disparition.

La chronologie au cœur de l’enquête

Lyhanna n’avait plus donné signe de vie depuis le vendredi 29 mai, vers 15 heures, après sa sortie du collège Hubert-Reeves à Fleurance. Sa disparition avait été signalée dans la soirée. Les recherches ont mobilisé d’importants moyens dans le Gers avant la découverte du corps, six jours plus tard.

Les investigations se poursuivent

L’identification du corps met fin à l’incertitude sur le sort de Lyhanna, mais pas à l’enquête. Les analyses complémentaires doivent désormais préciser les causes de la mort et aider les enquêteurs à reconstituer les dernières heures de l’enfant.