Arcachon : un Ukrainien mis en examen après un incendie volontaire dans un immeuble

Un ressortissant ukrainien de 49 ans a été mis en examen après un incendie volontaire survenu dans un immeuble du bassin d’Arcachon. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi et ont mobilisé d’importants moyens de secours après le départ de feu dans un bâtiment d’habitation.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme est soupçonné d’avoir volontairement déclenché l’incendie avant d’être interpellé par les forces de l’ordre. Plusieurs habitants ont dû être évacués en urgence durant l’intervention des pompiers, tandis que certains logements ont été fortement endommagés par les flammes et les fumées.

Une enquête ouverte pour destruction volontaire

Le suspect a été présenté à un juge d’instruction puis mis en examen pour destruction volontaire par incendie. Le parquet a également requis son placement en détention provisoire dans l’attente de la poursuite des investigations.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les motivations exactes du quadragénaire ainsi que les circonstances précises ayant conduit au départ du feu. Aucun élément laissant penser à un acte terroriste n’a été évoqué à ce stade par les autorités judiciaires.

Plusieurs habitants relogés après le sinistre

L’incendie a provoqué une forte émotion parmi les riverains du secteur. Plusieurs occupants de l’immeuble ont été temporairement relogés après les dégâts causés dans les appartements et les parties communes.

Les expertises techniques doivent désormais permettre d’évaluer l’ampleur exacte des dommages matériels et de confirmer les conditions dans lesquelles le feu s’est propagé à l’intérieur du bâtiment.