Présidentielle 2027 : candidat à l’Élysée, Anasse Kazib rattrapé par ses insultes racistes contre Radouan Kourak

Le chroniqueur d’extrême gauche Anasse Kazib a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 sous les couleurs de Révolution permanente. Une entrée en campagne qui intervient dans un contexte particulièrement délicat, alors que le syndicaliste de SUD Rail doit faire face à plusieurs procédures judiciaires, dont l’une concerne des propos racistes tenus contre le journaliste et entrepreneur Radouan Kourak.

Âgé de 39 ans, l’ancien chroniqueur des Grandes Gueules sur RMC entend défendre ce qu’il présente comme une « candidature ouvrière, communiste et révolutionnaire ». Déjà candidat à l’élection présidentielle de 2022, il n’était pas parvenu à obtenir les 500 parrainages nécessaires pour participer au scrutin, recueillant seulement environ 160 signatures d’élus.

Cette fois, son mouvement Révolution permanente affirme disposer d’un ancrage plus solide auprès de plusieurs dizaines de maires. Issu d’une rupture avec le Nouveau Parti anticapitaliste, le parti trotskiste cherche à s’imposer dans le paysage de la gauche radicale, tout en reprochant régulièrement à La France insoumise de s’être éloignée des préoccupations du monde ouvrier.

Mais cette campagne naissante pourrait être parasitée par plusieurs polémiques. Anasse Kazib doit notamment répondre devant la justice dans une affaire d’apologie du terrorisme liée à ses prises de position après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Une autre procédure concerne des propos tenus en 2025 à l’encontre de Radouan Kourak.

En juin 2025, le militant avait suscité une vive indignation après avoir qualifié le journaliste d’« Arabe qui lèche le sol » sur les réseaux sociaux. Il avait également laissé entendre que la réussite financière, la fortune et le parcours entrepreneurial de Radouan Kourak seraient le résultat d’une forme de soumission. Des déclarations dénoncées comme racistes, qui avaient conduit au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour injure raciste publique.

Connu pour ses nombreuses interventions télévisées, Radouan Kourak défend régulièrement des positions patriotiques et revendique son attachement à la France, à son identité, à la sécurité et à l’autorité de l’État. Il se présente volontiers comme un Français « passionnément français ».

Le 2 juin, au lendemain de l’annonce de la candidature d’Anasse Kazib, il a réagi sur le réseau social X. « Anasse Kazib, raciste d’extrême gauche, devra bientôt répondre devant la justice de ses propos à mon encontre, notamment lorsqu’il m’a traité d’“arabe de service”. Il est insupportable pour lui qu’un Français nommé Radouan puisse aimer passionnément la France et la défendre », a-t-il écrit.

Alors qu’Anasse Kazib tente de s’imposer dans une gauche radicale déjà très divisée, ses opposants estiment que ses affaires judiciaires et ses déclarations passées pourraient rapidement prendre le dessus sur son programme politique. Une entrée en campagne qui s’ouvre donc sous le signe de la controverse.