École : 255 signalements de violences sexistes et sexuelles recensés depuis janvier

Le ministère de l’Éducation nationale a enregistré 255 signalements de violences sexistes et sexuelles impliquant des adultes au contact d’élèves depuis le début de l’année 2026. Ce chiffre, communiqué lundi par le ministre de l’Éducation Édouard Geffray devant l’Assemblée nationale, concerne à la fois les établissements scolaires et les structures périscolaires.

Selon le ministre, 88 % des signalements concernent des personnels du secteur public, contre 12 % pour le privé. Ces données ont été dévoilées lors de l’examen d’une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences commises sur les enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

Des sanctions et des révocations chaque année

Édouard Geffray a assuré que chaque signalement faisait l’objet d’une réponse immédiate, avec transmission aux autorités judiciaires lorsque les faits le justifient, suspension des personnels concernés et accompagnement des victimes par des dispositifs spécialisés.

Le ministère indique par ailleurs que, dans l’enseignement public, entre 35 et 45 agents sont révoqués chaque année pour des faits liés à des violences sexuelles ou sexistes. Dans le secteur privé sous contrat, entre cinq et sept révocations ont également été prononcées au cours des deux dernières années. Ces chiffres interviennent alors que les députés débattent de nouvelles mesures destinées à renforcer la protection des élèves au sein des établissements scolaires.