Urgences : des temps d’attente en forte hausse depuis dix ans

Les patients passent de plus en plus de temps aux urgences. Selon une étude publiée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), la durée médiane d’un passage aux urgences a atteint 3h10 en 2023, contre 2h15 dix ans plus tôt. Cette augmentation concerne l’ensemble des profils de patients, qu’ils nécessitent une simple consultation, des examens complémentaires ou une hospitalisation.

Pour les personnes prises en charge par un médecin sans examen technique particulier, la moitié quittent désormais les urgences en moins de 1h35, soit vingt minutes de plus qu’en 2013. Les patients ayant besoin d’analyses biologiques, d’imagerie médicale ou de soins spécifiques voient quant à eux leur temps de passage atteindre près de quatre heures en moyenne.

Des délais encore plus importants pour les hospitalisations

La situation est particulièrement marquée pour les patients devant être hospitalisés. Un malade sur deux passe désormais au moins 6h30 aux urgences avant d’obtenir un lit, soit 1h45 de plus qu’il y a dix ans. Pour ceux admis dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), le temps médian atteint même 17h30.

L’étude souligne également que la fréquentation des établissements joue un rôle important dans l’allongement des délais. Dans les plus grands services d’urgences, la durée de prise en charge est nettement supérieure à celle observée dans les structures accueillant moins de patients. Ces résultats confirment les tensions persistantes qui pèsent sur les hôpitaux français, confrontés à une hausse de l’activité et à des difficultés d’organisation et de recrutement.