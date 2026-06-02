L’Union européenne ouvre la voie à des centres de retour de migrants en dehors de ses frontières

Les États membres de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus à un accord pour renforcer les règles en matière de retour des migrants en situation irrégulière. Ce texte prévoit plusieurs mesures destinées à accélérer les expulsions et ouvre notamment la possibilité, pour les pays qui le souhaitent, de créer des centres de retour situés en dehors du territoire européen.

L’accord autorise ainsi l’installation de structures dans des pays tiers afin d’y transférer des personnes déboutées du droit d’asile avant leur retour vers leur pays d’origine. Plusieurs États, dont l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark, étudient déjà différentes options pour accueillir ces centres.

Des mesures plus strictes pour les personnes expulsées

Le texte prévoit également un renforcement des sanctions visant les migrants refusant de quitter le territoire européen. Les autorités pourront notamment prolonger certaines périodes de rétention et allonger les interdictions de retour dans l’Union européenne, qui pourront atteindre dix ans, voire vingt ans dans certains cas.

Il s’agit d’un nouveau tournant dans la politique migratoire européenne. Ses défenseurs estiment qu’elle permettra d’améliorer l’exécution des décisions d’éloignement, alors qu’environ une expulsion sur cinq est aujourd’hui effectivement appliquée. À l’inverse, plusieurs élus de gauche et organisations de défense des droits humains dénoncent un durcissement jugé contraire aux principes fondamentaux du droit international et de la protection des migrants.