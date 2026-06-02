Malgré l’épidémie d’Ebola, le Congo rouvre l’aéroport de Bunia pour éviter l’isolement de la région

La République démocratique du Congo a décidé de rouvrir l’aéroport de Bunia, principal hub aérien de la province de l’Ituri, épicentre de l’épidémie d’Ebola qui frappe actuellement le pays. Cette décision marque un revirement des autorités, qui avaient suspendu les vols commerciaux le mois dernier afin de limiter la propagation du virus.

Le gouvernement avait initialement interrompu les liaisons aériennes passagers à destination et en provenance de Bunia après la détection des premiers cas dans la région. Seuls les vols humanitaires et médicaux restaient autorisés sous certaines conditions.

Dans un communiqué publié lundi soir, le ministère congolais des Transports a estimé que les conditions étaient désormais réunies pour permettre une reprise « progressive et sûre » du trafic aérien. La réouverture est entrée en vigueur immédiatement.

Les autorités ont toutefois annoncé un renforcement des contrôles sanitaires. Tous les voyageurs devront subir une prise de température avant l’embarquement et à leur arrivée. Le lavage des mains sera obligatoire avant l’accès aux avions, tandis que toute personne présentant de la fièvre se verra refuser l’embarquement.

Cette décision intervient alors que certains habitants dénonçaient les conséquences de la fermeture de l’aéroport, affirmant que celle-ci compliquait l’acheminement de produits essentiels vers cette région déjà fragilisée par l’épidémie.

Selon les chiffres officiels, l’épidémie a déjà causé 321 cas confirmés d’Maladie à virus Ebola et 48 décès. Le virus s’est propagé dans 15 des 36 zones sanitaires de la province de l’Ituri, faisant craindre une aggravation de la situation.

Les autorités congolaises et les organisations sanitaires internationales poursuivent leurs efforts pour contenir l’épidémie tout en limitant les perturbations économiques et logistiques. La réouverture de l’aéroport de Bunia illustre la difficulté de trouver un équilibre entre les impératifs de santé publique et les besoins quotidiens des populations locales.