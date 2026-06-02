La Russie revendique une frappe massive en Ukraine et la présente comme une riposte aux « actes terroristes » de Kiev

La Russie a affirmé mardi que la vaste attaque menée dans la nuit contre plusieurs villes ukrainiennes constituait une réponse directe à ce qu’elle qualifie d’« actes terroristes » commis par Kiev sur le territoire russe. Le ministère russe de la Défense assure avoir visé exclusivement des objectifs militaires.

Selon Moscou, les frappes ont ciblé une série d’infrastructures et d’installations liées à l’effort de guerre ukrainien. Les autorités russes présentent cette opération comme une mesure de représailles après plusieurs attaques attribuées à l’Ukraine contre des sites situés en Russie ces derniers jours.

Du côté ukrainien, le bilan est particulièrement lourd. Les autorités ont indiqué que des missiles et des drones russes avaient frappé la capitale, Kiev, ainsi que d’autres villes du pays au cours de la nuit. Au moins onze personnes ont été tuées et plus d’une centaine d’autres blessées, selon les premiers chiffres communiqués.

Des images diffusées depuis Kiev montrent des immeubles résidentiels gravement endommagés. Les services de secours ont été mobilisés dans plusieurs quartiers de la capitale, où des incendies se sont déclarés après les impacts.

Cette attaque intervient après plusieurs jours d’avertissements lancés par les responsables ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky et d’autres hauts responsables avaient évoqué la possibilité d’une offensive russe de grande ampleur en représailles aux opérations ukrainiennes menées sur le territoire russe.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine connaît ainsi une nouvelle escalade, marquée par des frappes de plus en plus profondes de part et d’autre de la frontière. Moscou accuse régulièrement Kiev de mener des actions « terroristes », tandis que l’Ukraine affirme cibler des infrastructures soutenant l’effort militaire russe.

Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, cette attaque nocturne figure parmi les plus meurtrières enregistrées ces dernières semaines et souligne l’éloignement persistant de toute perspective de désescalade entre les deux pays.