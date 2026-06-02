Eurosatory 2026 : la France interdit l’exposition d’armes offensives israéliennes

La France a décidé d’interdire la présentation d’armes offensives israéliennes lors du salon international de la défense Eurosatory, qui se tiendra du 15 au 19 juin à Villepinte. Cette décision, prise par le Conseil de défense, limite la participation des entreprises israéliennes aux seuls systèmes de défense aérienne et antimissile.

Les organisateurs du salon ont précisé que les exposants israéliens pourront être présents à condition de ne présenter que des équipements à vocation défensive. « Si un exposant est aussi fabricant de roquettes, il ne pourra pas les montrer », a expliqué Charles Beaudouin, président de Coges Events, estimant que cette règle permettait d’éviter toute ambiguïté sur la nature des matériels exposés.

Israël dénonce une décision « honteuse »

Le ministère israélien de la Défense a vivement réagi, affirmant que cette restriction l’empêchait de disposer d’un pavillon national et de présenter l’ensemble de ses capacités industrielles. Tel-Aviv a dénoncé une « décision honteuse », qu’il juge motivée par des considérations politiques et commerciales.

Une mesure qui intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Paris et Israël. Depuis plusieurs mois, la France multiplie les critiques à l’égard des opérations militaires israéliennes au Liban et au Moyen-Orient. Dimanche encore, Paris a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU après la prise par l’armée israélienne de la forteresse de Beaufort, dans le sud du Liban.