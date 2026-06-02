— Emmanuel et Brigitte Macron rendent visite aux Bleus avant le Mondial

Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus ce mardi à Clairefontaine pour rencontrer l’équipe de France de football. La visite a lieu au Centre national du football, le camp de base des Bleus avant les grandes compétitions. Le rendez-vous s’est tenu à quelques jours du départ du groupe de Didier Deschamps pour les États-Unis, fixé au 10 juin.

Un déplacement avant le grand départ

Les Bleus préparent le Mondial 2026, organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avant de rejoindre leur base américaine à Boston, les joueurs restent réunis à Clairefontaine, où le rassemblement a commencé le 29 mai.

Le timing est serré. La France joue encore deux matchs de préparation avant de quitter le territoire : contre la Côte d’Ivoire, ce jeudi à Nantes, puis contre l’Irlande du Nord, le 8 juin à Lille. Les deux rencontres doivent permettre à Didier Deschamps d’ajuster son onze, de tester les équilibres et de gérer les derniers états physiques du groupe.

Deschamps face à sa dernière Coupe du monde

Cette visite a une portée particulière pour Didier Deschamps. Le sélectionneur dispute sa quatrième Coupe du monde à la tête des Bleus, après 2014, 2018 et 2022. Il a déjà annoncé qu’il quitterait l’équipe de France après le Mondial 2026. Emmanuel Macron a d’ailleurs rendu hommage au sélectionneur avant ce déplacement, en déclarant qu’il allait regretter « DD ». Le chef de l’État a salué la longévité de Deschamps, son sens du collectif et les résultats obtenus depuis sa prise de fonction en 2012.

Le programme des Bleus au premier tour

La France jouera dans le groupe I. Son premier match aura lieu contre le Sénégal, le mardi 16 juin, au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans la région de New York. Les Bleus affronteront ensuite l’Irak, le lundi 22 juin, au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Le troisième match de groupe se jouera contre la Norvège, le vendredi 26 juin, au Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston. Ce calendrier place les Bleus sur la côte Est américaine pour toute la phase de groupes. Leur base de Boston permet de limiter les longs déplacements entre les trois premières rencontres.

Une visite déjà vue avant les grands tournois

Emmanuel Macron avait déjà rendu visite aux Bleus avant les Coupes du monde 2018 et 2022. Le déplacement à Clairefontaine reprend donc un rituel présidentiel : passage au château, échanges avec le staff, message d’encouragement, photos avec les joueurs, puis retour à la préparation sportive. Cela portera-t-il change aux Bleus ? Réponse dans les semaines qui arrivent…