L’ONU alerte sur un possible épisode El Niño puissant et appelle les pays à se préparer

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a averti mardi qu’un épisode El Niño modéré à fort pourrait se développer dans les prochains mois, entraînant une hausse des températures mondiales et une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.

Selon l’Organisation météorologique mondiale, le réchauffement des eaux de surface du Pacifique central et oriental devrait favoriser des températures supérieures aux normales saisonnières dans la plupart des régions du monde entre juin et août. Le phénomène pourrait se poursuivre jusqu’en novembre.

La secrétaire générale de l’OMM, Celeste Saulo, a appelé les gouvernements à anticiper les conséquences possibles de cet épisode climatique, notamment les vagues de chaleur, les sécheresses et les pluies intenses.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié la situation d’alerte climatique urgente, soulignant la nécessité de renforcer les mesures de prévention et d’adaptation.

El Niño est un phénomène naturel qui modifie les régimes météorologiques à l’échelle mondiale. Il provoque généralement davantage de précipitations dans certaines régions, notamment le sud de l’Amérique du Sud, le sud des États-Unis, certaines parties de la Corne de l’Afrique et l’Asie centrale.

À l’inverse, il peut entraîner des sécheresses sévères en Australie, en Indonésie, en Amérique centrale et dans plusieurs zones d’Asie du Sud. Il favorise également la formation de cyclones et d’ouragans dans certaines parties de l’océan Pacifique.

L’OMM rappelle que le précédent épisode El Niño, entre 2023 et 2024, a contribué à faire de 2024 l’année la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale. Les experts craignent qu’un nouvel épisode intense ne vienne accentuer les effets du changement climatique déjà observés dans de nombreuses régions du monde.

Face à ces prévisions, les agences de l’ONU exhortent les autorités nationales à renforcer leurs systèmes d’alerte, leurs plans d’urgence et leurs dispositifs de protection des populations les plus vulnérables aux fortes chaleurs, aux inondations et aux sécheresses.