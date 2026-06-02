Moselle : une femme de 37 ans retrouvée morte, son compagnon placé en garde à vue

Une femme de 37 ans a été retrouvée morte lundi soir à Sarreguemines, en Moselle. Son conjoint a été placé en garde à vue après s’être présenté de lui-même au commissariat, où il a déclaré avoir étranglé la victime, selon les informations communiquées par le parquet.

L’homme s’est rendu spontanément auprès des policiers dans la soirée et a reconnu les faits. Les forces de l’ordre ont alors ouvert une enquête et procédé à son placement en garde à vue. Le parquet a indiqué qu’il était poursuivi dans le cadre d’une enquête pour meurtre par conjoint ou concubin.

Une enquête ouverte pour meurtre conjugal

Les investigations doivent désormais permettre d’établir avec précision les circonstances du drame et le déroulement des faits. Des examens médico-légaux ainsi que les auditions des proches et des témoins pourraient être menés dans les prochains jours. Selon les derniers chiffres officiels, publiés en octobre, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.