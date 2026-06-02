La commission Epstein du Nouveau-Mexique lance ses premières assignations à comparaître

La commission d’enquête législative du Nouveau-Mexique sur l’affaire Jeffrey Epstein a franchi une nouvelle étape en émettant ses premières assignations à comparaître, visant 14 entités, dont des agences fédérales américaines et des institutions financières.

La Commission de vérité sur Epstein, créée par la législature de l’État, cherche à obtenir des documents et témoignages liés aux activités du financier décédé, déjà condamné pour crimes sexuels et accusé d’avoir dirigé un vaste réseau d’exploitation sexuelle.

La commission est présidée par la représentante démocrate Andrea Romero, qui a déclaré que l’objectif est de mieux comprendre les défaillances institutionnelles ayant permis la poursuite des abus présumés.

Parmi les entités visées figurent notamment le FBI, des bureaux gouvernementaux du Nouveau-Mexique ainsi que la banque Deutsche Bank, qui a déjà été citée dans plusieurs procédures et enquêtes liées aux finances d’Epstein.

Les législateurs ont également entendu les témoignages de survivants présumés et de proches de victimes, qui demandent des investigations plus larges dans d’autres États américains où Epstein possédait des résidences et des propriétés.

Selon les membres de la commission, les investigations pourraient avoir une portée bien plus large si elles permettent d’établir des liens entre certaines personnalités publiques et les activités criminelles présumées au ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique.

L’affaire Epstein continue de susciter des appels à plus de transparence, notamment sur les failles des institutions chargées de l’application de la loi et sur les réseaux financiers ayant pu soutenir ses activités pendant plusieurs années.