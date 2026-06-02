Un élu sud-africain sollicite l’asile aux États-Unis malgré l’absence de persécutions avérées

Un responsable politique sud-africain issu de la communauté afrikaner a déposé une demande d’asile aux États-Unis dans le cadre du programme mis en place par l’administration du président Donald Trump pour accueillir des Sud-Africains blancs affirmant être victimes de discrimination ou de persécutions.

SJ Du Venage, conseiller provincial du parti Freedom Front Plus dans la province du Cap-Occidental, explique que sa décision est motivée par des craintes de longue date concernant l’avenir des Afrikaners en Afrique du Sud.

Âgé de 56 ans, il affirme avoir grandi dans un environnement où l’on redoutait les conséquences de la fin de l’apartheid pour la minorité blanche. Selon lui, ces inquiétudes persistent aujourd’hui, même s’il reconnaît ne pas avoir personnellement subi de mauvais traitements.

Cette demande intervient alors que Donald Trump soutient depuis plusieurs mois que les Afrikaners feraient l’objet de persécutions raciales en Afrique du Sud et souhaite élargir les possibilités d’accueil aux États-Unis pour cette communauté.

Le gouvernement sud-africain rejette fermement ces accusations. Pretoria estime qu’il n’existe aucune preuve d’une politique de discrimination institutionnelle ou de violences ciblées contre les Sud-Africains blancs.

Selon Reuters, les données disponibles ne montrent pas que les Blancs sud-africains courent un risque plus élevé de violences que les autres groupes de population. Les allégations évoquées par Donald Trump, notamment concernant des expropriations massives de terres ou des violences organisées par l’État, ont été contestées ou démenties par les autorités et plusieurs analyses indépendantes.

Le cas de Du Venage illustre néanmoins les divisions persistantes au sein de la société sud-africaine plus de trente ans après la fin de l’apartheid. Si certains membres de la minorité afrikaner affirment craindre une marginalisation future, les autorités soulignent que le pays demeure une démocratie multiraciale où les droits sont garantis par la Constitution.

Cette question continue d’alimenter les tensions diplomatiques entre Washington et Pretoria, alors que le gouvernement sud-africain accuse l’administration Trump de diffuser une vision déformée de la situation dans le pays.