BFMTV et Le Figaro lancent une émission commune pour la présidentielle 2027

Les deux médias s’associent pour un rendez-vous hebdomadaire dominical consacré à la campagne électorale, qui débutera dès la saison 2026/2027.

BFMTV et Le Figaro unissent leurs forces pour couvrir la prochaine élection présidentielle. Les deux groupes de presse ont annoncé le lancement de « 2027 Le Grand Oral BFMTV-Le Figaro », une émission hebdomadaire qui accueillera les principales figures politiques candidates à l’Élysée. Ce partenariat inédit réunit la chaîne d’information en continu, qui totalise 12 millions de téléspectateurs quotidiens, et le premier quotidien national avec 257,7 millions de visites sur son site en janvier 2026 selon l’ACPM.

Un rendez-vous dominical en direct

Le nouveau rendez-vous sera diffusé chaque dimanche en direct depuis les studios de BFMTV. L’émission sera également retransmise simultanément sur Le Figaro TV, permettant une double exposition sur les deux plateformes. Cette programmation débutera dès la saison 2026/2027, plusieurs mois avant le scrutin présidentiel prévu au printemps 2027.

Une tribune stratégique pour les candidats

Cette alliance stratégique marque une volonté commune de peser sur le débat public à l’approche de l’échéance électorale majeure. En combinant l’audience télévisuelle de BFMTV et la portée numérique du Figaro, les deux médias entendent s’imposer comme un rendez-vous incontournable de la campagne présidentielle, offrant aux candidats une tribune à fort impact médiatique.