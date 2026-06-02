Aluminium Dunkerque passe sous pavillon bahreïni pour 2,2 milliards de dollars

Le groupe bahreïni Aluminium Bahrain (Alba) a confirmé le rachat d’Aluminium Dunkerque pour un montant d’environ 2,2 milliards de dollars. L’accord, signé en marge du sommet Choose France, marque l’une des opérations industrielles les plus importantes de l’année dans le secteur des métaux stratégiques.

L’opération prévoit également l’entrée de Bpifrance au capital. La banque publique d’investissement apportera 100 millions d’euros et détiendra une participation minoritaire de 6 %, accompagnée d’un siège au conseil d’administration de la holding contrôlant Aluminium Dunkerque. Une présence saluée par les représentants du personnel au nom de la souveraineté industrielle française.

Un engagement sur l’emploi et l’avenir industriel du site

Ancien fleuron du groupe Pechiney, Aluminium Dunkerque exploite dans le Nord le plus grand site de production d’aluminium primaire de France. L’usine produit environ 300.000 tonnes d’aluminium par an et emploie près de 750 salariés. Le site appartenait depuis 2021 au fonds américain American Industrial Partners.

Alba assure que cette acquisition n’aura aucun impact sur l’emploi et s’inscrit dans une stratégie industrielle de long terme. Le groupe, qui produit déjà 1,6 million de tonnes d’aluminium par an, considère cette opération comme une étape majeure de son développement international et de sa volonté de renforcer sa présence sur le marché européen.