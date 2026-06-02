Pollution à l’ozone : Paris et Lyon sous alerte après les fortes chaleurs

Les fortes chaleurs observées depuis plusieurs jours favorisent une dégradation de la qualité de l’air dans plusieurs grandes agglomérations françaises. En Île-de-France, à Lyon et dans plusieurs métropoles, les autorités ont déclenché des mesures d’information et de recommandation face à une hausse des concentrations d’ozone, un polluant atmosphérique particulièrement nocif pour la santé.

Sous l’effet du rayonnement solaire et des émissions liées au trafic routier, l’ozone se forme plus rapidement lors des épisodes de chaleur. Les préfectures recommandent ainsi de limiter l’usage de la voiture, de privilégier les transports en commun et d’éviter les activités physiques intenses aux heures les plus chaudes de la journée.

Un risque sanitaire et économique croissant

Cette pollution ne se limite plus à une problématique estivale ponctuelle. Les épisodes deviennent plus fréquents, plus précoces et touchent désormais un nombre croissant de territoires. Les autorités sanitaires rappellent que l’ozone peut provoquer des irritations respiratoires, aggraver certaines pathologies cardiovasculaires et entraîner une hausse des consultations médicales lors des pics de pollution.

Au-delà des conséquences sanitaires, ces épisodes ont également un impact économique. Les restrictions de circulation, les limitations de vitesse et les perturbations des déplacements affectent l’activité des grandes métropoles. Face à un phénomène renforcé par le réchauffement climatique, les collectivités sont contraintes d’adapter leurs politiques de mobilité et de qualité de l’air afin de mieux protéger les populations les plus vulnérables.