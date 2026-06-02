La Chine détient plus de 11 000 brevets développés en Allemagne, selon une étude qui souligne la dépendance étrangère de l’innovation

La Chine a pris le contrôle de plus de 11 300 brevets développés en Allemagne au cours des vingt dernières années, selon une étude de l’Institut économique allemand (IW) réalisée pour le compte de la Fondation Bertelsmann. Ces données mettent en lumière l’ampleur de la propriété étrangère sur une part significative de l’innovation allemande.

L’étude, publiée mardi, révèle qu’environ une invention sur trois développée en Allemagne appartient aujourd’hui à une entité étrangère. Cette tendance souligne le degré d’internationalisation de la recherche et du développement dans la première économie européenne.

Parmi ces brevets détenus par des acteurs étrangers, près d’un tiers est contrôlé par des propriétaires américains. Les détenteurs suisses représentent également une part importante, avec environ 11 % des brevets concernés, selon les conclusions de l’étude.

La Chine se distingue toutefois par un volume particulièrement élevé de brevets acquis ou développés sur le territoire allemand, avec plus de 11 300 titres de propriété intellectuelle concernés sur deux décennies. Cette dynamique illustre l’intérêt stratégique des entreprises chinoises pour les innovations industrielles et technologiques européennes.

Ces résultats interviennent dans un contexte de débat croissant en Europe sur la protection des technologies sensibles et la souveraineté industrielle, alors que les transferts de propriété intellectuelle vers des acteurs étrangers suscitent des interrogations sur la compétitivité à long terme du pays.